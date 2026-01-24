Minneapolis agenti dell’ICE sparano e uccidono un altro uomo Trump li difende e attacca i Democratici | Vogliono l’insurrezione – I video

Nella città di Minneapolis, agenti dell’ICE hanno ucciso un uomo, suscitando reazioni e polemiche. Donald Trump ha difeso l’operato degli agenti, accusando i Democratici di promuovere l’insurrezione. La vicenda si inserisce nel contesto delle tensioni legate alle politiche sull’immigrazione e alla presenza delle forze di sicurezza statunitensi nelle città. Di seguito, i dettagli e i video relativi all’episodio.

Gli agenti dell’ ICE, il corpo inviato da Donald Trump a setacciare migranti irregolari nelle città degli Usa, hanno ucciso un’altra persona a Minneapolis. Si tratta questa volta di un uomo, la cui identità al momento non è nota. Un video diffuso sui social e la testimonianza di un giornalista della testata Usa Bring Me The News forniscono una ricostruzione compatibile: attorno alle 9 del mattino di sabato, ora locale, una squadra di agenti federali ha ingaggiato una colluttazione per fermare l’uomo nel quartiere di Eat Street. Dopo averlo colpito a più riprese anche mentre si trovava già a terra, forse anche col calcio di una pistola, uno degli agenti gli ha sparato da pochi passi, colpendolo al torace.🔗 Leggi su Open.online Minneapolis, agenti dell’ICE sparano e uccidono un altro uomo. Il governatore Walz: «Ora basta, Trump li fermi!» – Il videoA Minneapolis, nuovi interventi delle forze dell’ICE hanno portato alla morte di un uomo. Usa, gli agenti dell’Ice sparano e uccidono una donna a Minneapolis. Trump: «Legittima difesa, voleva investirli». L’ira dei Democratici – Il videoAgenti dell’Ice hanno aperto il fuoco a Minneapolis durante un’operazione contro migranti illegali, causando la morte di una donna. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Agente dell’ICE spara di nuovo a Minneapolis; Minneapolis: la resistenza quartiere per quartiere contro i raid dell’ICE, la polizia privata di Trump; Seconda sparatoria dell'Ice a Minneapolis: scontri con i manifestanti; La battaglia di Minneapolis: in città 3.000 agenti dell'Ice, Trump minaccia di schierare anche l'esercito. A Minneapolis un'altra vittima degli agenti Ice. Scontro tra il sindaco e TrumpÈ la terza vittima in un mese, dopo la 37enne Renee Good e un migrante venezuelano ferito a una gamba. I video mostrano gli agenti accerchiare un ... avvenire.it Minneapolis, uomo ucciso dagli agenti dell'Ice. Il sindaco: State dalla parte dell'AmericaA Minneapolis agenti federali dell'immigrazione hanno sparato a un uomo di 51 anni, uccidendolo. La sparatoria è avvenuta nel contesto ... iltempo.it Un agente federale ha aperto il fuoco su un uomo nel quartiere di Eat Street, a sud di Minneapolis. Nelle immagini pubblicate sui social media si vedono agenti circondare e percuotere un uomo all'angolo tra Nicollet Avenue e 26th Street. Poi vengono sparati x.com Nuova sparatoria a Minneapolis. Agenti dell’Ice fanno fuoco contro un uomo di 51 anni uccidendolo sul colpo. Secondo il Dipartimento della Sicurezza interna, la vittima “era in possesso di un’arma da fuoco con due caricatori e si era avvicinato agli agenti”. D - facebook.com facebook

