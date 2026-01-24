Minneapolis agenti dell’ICE sparano e uccidono un altro uomo Trump li difende e attacca i Democratici | Vogliono l’insurrezione – I video

Nella città di Minneapolis, agenti dell’ICE hanno ucciso un uomo, suscitando reazioni e polemiche. Donald Trump ha difeso l’operato degli agenti, accusando i Democratici di promuovere l’insurrezione. La vicenda si inserisce nel contesto delle tensioni legate alle politiche sull’immigrazione e alla presenza delle forze di sicurezza statunitensi nelle città. Di seguito, i dettagli e i video relativi all’episodio.

Gli agenti dell’ ICE, il corpo inviato da Donald Trump a setacciare migranti irregolari nelle città degli Usa, hanno ucciso un’altra persona a Minneapolis. Si tratta questa volta di un uomo, la cui identità al momento non è nota. Un video diffuso sui social e la testimonianza di un giornalista della testata Usa Bring Me The News forniscono una ricostruzione compatibile: attorno alle 9 del mattino di sabato, ora locale, una squadra di agenti federali ha ingaggiato una colluttazione per fermare l’uomo nel quartiere di Eat Street. Dopo averlo colpito a più riprese anche mentre si trovava già a terra, forse anche col calcio di una pistola, uno degli agenti gli ha sparato da pochi passi, colpendolo al torace.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

