Usa gli agenti dell’Ice sparano e uccidono una donna a Minneapolis Trump | Legittima difesa voleva investirli L’ira dei Democratici – Il video

Agenti dell’Ice hanno aperto il fuoco a Minneapolis durante un’operazione contro migranti illegali, causando la morte di una donna. Donald Trump ha dichiarato che si trattava di legittima difesa, sostenendo che la donna avrebbe tentato di investire gli agenti. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra i Democratici, mentre l’incidente solleva questioni sulla sicurezza e le modalità delle operazioni dell’Ice negli Stati Uniti.

Agenti dell’Ice, il corpo Usa inviato da Donald Trump nelle città del Paese per arrestare migranti illegali, hanno aperto il fuoco e ucciso una donna a Minneapolis nell’ambito di una massiccia azione anti-migranti nella zona di Powerhorn. Scesi dalla loro jeep, gli agenti si stavano avvicinando all’auto della donna – la moglie 37enne di un leader del movimento a difesa dei migranti, è poi emerso – intimandole di aprire la portiera e poi tentando di aprirla con la forza. Lei, come si vede in alcuni video subito rimbalzati online, ha tentato di fuggire in auto. Uno degli uomini dell’Ice, la pistola già tra le mani, ha subito reagito sparandole dal finestrino. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Gli agenti dell'Ice di Trump sparano e uccidono una donna a Minneapolis: «Cercava di investirli». L'ira del sindaco: «Fuori di qui!» – Il video

Leggi anche: Minneapolis, agenti dell'Ice uccidono donna a Minneapolis un blitz anti-migranti

