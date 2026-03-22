Truffe alle pompe buoni clonati e mix gasolio | a cosa fare attenzione

Insieme ai prezzi di benzina e diesel sono aumentati anche i tentativi di furto e truffa ai distributori. Tra gli ultimi resi noti, un caso a Torino, in corso Vercelli, che ha visto arrestate cinque persone sospettate di aver effettuato transazioni fraudolente con buoni benzina clonati e di aver rivenduto il carburante a prezzo dimezzato in un mercato alternativo. Ma sono diversi gli episodi, da Nord a Sud, come il distributore nel quale veniva miscelata benzina e diesel in un mix fatale per i motori o i casi di rifornimento inferiore rispetto alla cifra pagata. Il decreto carburanti non solo ha ridotto le accise, ma ha anche aumentato i controlli e il monitoraggio su tutta la rete. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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