Avviso NoiPA | attenzione alle false mail Come proteggersi e cosa fare

Nei giorni scorsi, molti utenti di NoiPA hanno ricevuto email sospette che cercano di truffarli. L’azienda ha messo in guardia il personale delle amministrazioni, tra cui docenti e ATA, invitando a fare attenzione alle false comunicazioni. Se ricevete una mail che sembra provenire da NoiPA ma ha link strani o richieste di dati personali, non cliccate e segnalate subito. È importante essere prudenti per evitare di cadere nelle trappole dei truffatori online.

NoiPA ha pubblicato un avviso rivolto al personale delle Amministrazioni che utilizza i servizi della piattaforma - compresi docenti e ATA - per segnalare un aumento delle comunicazioni fraudolente inviate tramite e-mail.

