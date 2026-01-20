Le truffe su WhatsApp e al telefono sono ancora frequenti e variate, spesso sfruttando la fiducia delle persone. Tra le tattiche più diffuse ci sono i finti agenti assicurativi e i parente in difficoltà. Recentemente, a Ravenna, tre individui sono stati denunciati dai Carabinieri per aver messo in atto truffe di questo tipo. È importante conoscere i segnali di allerta e adottare comportamenti prudenti per proteggersi.

Ravenna, 20 gennaio 2026 – Tre persone denunciate per truffa nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia di Ravenna. Maxi frode da 600mila euro nell’e-commerce: imprenditore finisce a processo A seguito dell’attività di indagine è emerso che i truffatori, spacciandosi in un caso per dipendenti di una compagnia assicurativa e negli altri per un parente bisognoso di aiuto, contattavano le vittime tramite una telefonata o un messaggio ‘Whatsapp’, convincendole ad effettuare una ricarica Postepay o un bonifico su un normale conto corrente. Dall’analisi degli accertamenti bancari e telematici effettuati, è stato quindi possibile individuare e denunciare, gli autori delle truffe, tutte e tre domiciliate fuori regione e già note alle forze di Polizia per la loro particolare inclinazione a commettere questi tipi di reato, soprattutto ai danni di persone anziane e deboli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Truffe su WhatsApp e al telefono: dal finto agente assicurativo al parente bisognoso, a cosa fare attenzione

Leggi anche: Su WhatsApp non è più la solita chat: ecco cosa può fare l’Intelligenza Artificiale sul tuo telefono

Truffe online, attenzione ai messaggi su Whatsapp: “Mi servono urgentemente i soldi…”La polizia postale segnala un aumento di truffe online tramite WhatsApp, in cui i criminali inviano messaggi fingendo emergenze o problemi improvvisi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: WhatsApp, arriva la truffa della ballerina: come funziona e come difendersi; Su WhatsApp arriva la truffa della ballerina con un falso sondaggio inviato da amici: come difendersi; Truffe online, occhio alle richieste di denaro da parte dei propri contatti WhatsApp: l'allarme della Polizia Postale; WhatsApp, quello che devi sapere per difenderti dalla truffa della ballerina.

Truffe telefoniche e su WhatsApp: tre persone denunciate - Si fingevano assicuratori o parenti in difficoltà per farsi inviare ricariche Postepay e bonifici: le vittime, soprattutto anziani, contattate in tutta la provincia ... ravenna24ore.it

Truffe telefoniche e su WhatsApp: tre denunciati dai Carabinieri tra Ravenna e provincia - Negli ultimi giorni i Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno portato alla luce tre distinti episodi di truffa che hanno colpito cittadini della ... ravennanotizie.it

++ TRUFFE SU WHATSAPP IN AUMENTO: L’ALLARME DELLO SPORTELLO MDC FVG ++ Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/friuli-venezia-giulia/truffe-whatsapp-aumento-allarme-sportello- - facebook.com facebook