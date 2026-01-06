Giovane italiano trovato morto a Londra | Matteo Leone aveva 31 anni l’allarme dato dai coinquilini

Matteo Leone, 31 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione a Londra. Lavorava come bartender e il suo decesso è stato segnalato dai coinquilini. Figlio del comandante della Stazione Carabinieri di Pescara Colli, Leone viveva e lavorava in Inghilterra da tempo. La vicenda solleva interrogativi sulla causa del decesso, ancora da accertare, nel rispetto della riservatezza della famiglia.

Matteo Leone è stato trovato in casa a Londra, in Inghilterra lavorava come bartender. Il ragazzo è il figlio del comandante della Stazione Carabinieri di Pescara Colli. Disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. Giovane trovato morto nella sua abitazione di Londra: è il figlio del comandante dei carabinieri di Pescara Colli - Potrebbe essere stato un malore a stroncare la vita di Matteo Leone, 31 anni, che a Londra lavorava da anni come bartender, ma sarà l'autopsia a confermarlo.

