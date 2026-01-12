Ristoratore trovato morto in casa insieme al figlio di 17 anni
A Castelrotto, frazione di Guarene in provincia di Cuneo, si è verificata una tragedia: sono stati trovati morti, nella propria abitazione, un ristoratore di 57 anni e il suo figlio di 17 anni. L’accaduto si è verificato nella mattina di lunedì 12 gennaio, lasciando la comunità senza parole. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di questa grave perdita.
Tragedia a Castelrotto, piccola frazione di Guarene, in provincia di Cuneo. Nella tarda mattina di oggi, lunedì 12 gennaio, sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due persone: Paolo Foglino, ristoratore di 57 anni, e il figlio Francesco, di 17 anni. L'uomo era titolare insieme ai soci Paolo. 🔗 Leggi su Today.it
