Ristoratore trovato morto in casa insieme al figlio di 17 anni

A Castelrotto, frazione di Guarene in provincia di Cuneo, si è verificata una tragedia: sono stati trovati morti, nella propria abitazione, un ristoratore di 57 anni e il suo figlio di 17 anni. L’accaduto si è verificato nella mattina di lunedì 12 gennaio, lasciando la comunità senza parole. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di questa grave perdita.

Sta suscitando sincero cordoglio la morte di Enrico Caldarigi, il noto ristoratore trovato senza vita nella serata di sabato. In tanti ne ricordano professionalità e affabilità. - facebook.com facebook

