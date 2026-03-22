Troupe Rai aggredita a Roma mentre filmava gli edifici occupati del Quadraro sospetti sugli anarchici

Da virgilio.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una troupe Rai del TGR Lazio è stata aggredita al quartiere Quadraro di Roma mentre girava un servizio sugli stabili occupati dagli anarchici. 🔗 Leggi su Virgilio.it

troupe rai aggredita a roma mentre filmava gli edifici occupati del quadraro sospetti sugli anarchici
© Virgilio.it - Troupe Rai aggredita a Roma mentre filmava gli edifici occupati del Quadraro, sospetti sugli anarchici

Articoli correlati

Troupe al lavoro per la Rai aggredita dagli anarchici: due in ospedaleUna troupe che stava girando immagini per la Rai è stata picchiata selvaggiamente da un gruppo di anarchici, compagni dei due attivisti morti sabato.

Anarchici, troupe Rai malmenata nel covo occupato di Mercogliano a RomaIn pieno momento referendario, con le urne aperte e tutta l’attenzione concentrata su quanto sta accadendo nei seggi, a Roma un service della Rai è...

Altri aggiornamenti su Troupe Rai aggredita a Roma mentre...

Temi più discussi: Ranucci: Troupe di Report aggredita nel Mantovano. La solidarietà della Fnsi - FNSI; Mantova, aggredita la troupe di Report di fronte al Macello Troni. Sigfrido Ranucci: Con una spranga hanno spezzato la telecamera; Aggredita la troupe di Report durante un servizio: La loro violenza non ci fermerà; Troupe di Fuori dal Coro aggredita a Mestre, il racconto dell'inviato Matteo Nalin: Sputi e caffè bollente.

troupe rai troupe rai aggredita aRoma, troupe al lavoro per la Rai aggredita dagli anarchici: due operatori in ospedaleUna troupe che stava girando immagini per la Rai è stata picchiata selvaggiamente da un gruppo di anarchici, compagni dei due attivisti morti sabato. L'increscioso episodio è occorso in via degli Ange ... msn.com

troupe rai troupe rai aggredita aAnarchici, troupe Rai malmenata nel covo occupato di Mercogliano a RomaL'aggressione è avvenuta durante un servizio sul covo legato ai due anarchici morti nell’esplosione: reporter feriti e nuova allerta sul fronte insurrezionalista nella capitale ... ilgiornale.it

Trova facilmente notizie e video collegati.