Una troupe Rai del TGR Lazio è stata aggredita al quartiere Quadraro di Roma mentre girava un servizio sugli stabili occupati dagli anarchici. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Troupe Rai aggredita a Roma mentre filmava gli edifici occupati del Quadraro, sospetti sugli anarchici

Articoli correlati

Troupe al lavoro per la Rai aggredita dagli anarchici: due in ospedaleUna troupe che stava girando immagini per la Rai è stata picchiata selvaggiamente da un gruppo di anarchici, compagni dei due attivisti morti sabato.

Anarchici, troupe Rai malmenata nel covo occupato di Mercogliano a RomaIn pieno momento referendario, con le urne aperte e tutta l’attenzione concentrata su quanto sta accadendo nei seggi, a Roma un service della Rai è...

Altri aggiornamenti su Troupe Rai aggredita a Roma mentre...

Temi più discussi: Ranucci: Troupe di Report aggredita nel Mantovano. La solidarietà della Fnsi - FNSI; Mantova, aggredita la troupe di Report di fronte al Macello Troni. Sigfrido Ranucci: Con una spranga hanno spezzato la telecamera; Aggredita la troupe di Report durante un servizio: La loro violenza non ci fermerà; Troupe di Fuori dal Coro aggredita a Mestre, il racconto dell'inviato Matteo Nalin: Sputi e caffè bollente.

Roma, troupe al lavoro per la Rai aggredita dagli anarchici: due operatori in ospedaleUna troupe che stava girando immagini per la Rai è stata picchiata selvaggiamente da un gruppo di anarchici, compagni dei due attivisti morti sabato. L'increscioso episodio è occorso in via degli Ange ... msn.com

Anarchici, troupe Rai malmenata nel covo occupato di Mercogliano a RomaL'aggressione è avvenuta durante un servizio sul covo legato ai due anarchici morti nell’esplosione: reporter feriti e nuova allerta sul fronte insurrezionalista nella capitale ... ilgiornale.it

Tv Talk. . Un anno e mezzo fa, proprio in Libano, veniva aggredita la troupe di e moriva l'autista libanese . Con che spirito, oggi, è tornata in quei luoghi Guarda #TvTalk su #RaiPlay facebook

Rai condanna la grave aggressione subita dalla troupe di #Report in provincia di Mantova. L’azienda esprime solidarietà a Giulia Innocenzi e Giovanni De Faveri e ribadisce il proprio sostegno a tutta la redazione impegnata quotidianamente nell’attività giorn x.com