Durante il periodo del referendum, una troupe della Rai è stata aggredita nel covo occupato di Mercogliano a Roma, dove alcuni anarchici hanno aggredito i giornalisti. L’incidente ha coinvolto membri della troupe mentre stavano lavorando sul campo, con alcuni soggetti che li hanno malmenati. La polizia è intervenuta sul posto per fermare gli aggressori e garantire l’incolumità dei presenti.

In pieno momento referendario, con le urne aperte e tutta l’attenzione concentrata su quanto sta accadendo nei seggi, a Roma un service della Rai è stato aggredito dagli anarchici in via degli Angeli, dove si ipotizza ci fosse il covo dei due insurrezionalisti che sono morti nell’esplosione della bomba, Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, legati al gruppo Cospito. Lei era residente in Umbria, in un piccolo borgo alle porte di Perugia, ma pare vivessero assieme in un palazzo che fu dei servizi sociali di Roma, occupato, pare utilizzato come base da soggetti che entravano e uscivano di continuo. Ed è qui che questa mattina una troupe della Rai è stata malmenata dagli anarchici, con tanto di attrezzatura distrutta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Anarchici, troupe Rai malmenata nel covo occupato di Mercogliano a Roma

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