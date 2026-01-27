Un episodio di violenza ha coinvolto una troupe Rai a Milano mentre stava svolgendo un servizio giornalistico. L’aggressione, avvenuta durante un blitz, è stata trasmessa in diretta, suscitando attenzione e preoccupazione. Questo incidente evidenzia le difficoltà e i rischi che i giornalisti affrontano nel corso del loro lavoro, anche in situazioni di normale cronaca.

Una troupe di Ore 14 assalita mentre indagava su un blitz finito nel sangue: il racconto shock dell’evento trasmesso in diretta! Sembrava un normale servizio giornalistico. Ma a Rogoredo, per la troupe di “Ore 14”, si è trasformato in un incubo. Giovanni Violato e Francesca Pizzolante erano lì per raccontare ciò che restava di una drammatica operazione antidroga finita con un morto. Ma qualcosa è andato storto. Un gruppo di spacciatori li ha circondati, aggrediti, e Violato è stato colpito ripetutamente. Bottigliate, pugni, furia cieca. Tutto perché, forse, scambiato per un poliziotto. La telecamera era nascosta, l’equivoco fatale. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Troupe Rai aggredita a Milano: terrore in diretta

Approfondimenti su Rai Milano

In seguito alla sparatoria avvenuta a Milano, una troupe della Rai è stata aggredita sul luogo dell’evento, e un giornalista è rimasto ferito.

Durante un servizio a Crans-Montana, il giornalista Domenico Marocchi, inviato di Uno Mattina News, è stato oggetto di insulti, minacce e spintoni da parte di alcuni individui.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Troupe Rai aggredita a Milano: terrore in diretta

Ultime notizie su Rai Milano

Argomenti discussi: Due giornalisti italiani minacciati dall'Ice. I federali alla troupe Rai: Se filmate, vi tiriamo giù dall'auto; Il filmaker friulano: Minacciati dall’Ice, abbiamo rischiato di essere arrestati; Lilli Gruber spiega cosa è successo a Davos: Incendio in uno chalet, un energumeno mi ha intimato di uscire; Lo uso per uccidere mia moglie. La battuta infelice del magistrato a Ore 14 sul coltello da cucina: gelo in studio, Milo Infante furioso.

Troupe di Ore 14 aggredita a Rogoredo, l'inviato del programma colpito perché scambiato per un poliziottoAssalto da parte di un gruppo di spacciatori durante un servizio sul blitz antidroga. Milo Infante: Azione ignobile, si sentono padroni del territorio ... affaritaliani.it

Sparatoria a Milano, troupe Rai aggredita sul posto: giornalista di Ore 14 ferito e attrezzatura rubataColpi di pistola, degrado e violenza contro chi racconta i fatti. A poche ore dalla sparatoria avvenuta a Milano, in zona Rogoredo, una troupe del ... msn.com

Aggredita da spacciatori troupe di Ore 14 a Milano, giornalista ferito https://qds.it/aggressione-milano-giornalisti-ore-14-rai-milo-infante/ - facebook.com facebook

#sparatoria a #milano, troupe Rai aggredita sul posto: giornalista di #ore 14 ferito e attrezzatura rubata x.com