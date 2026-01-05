Troupe Rai aggredita a Crans-Montana minacce e insulti al giornalista Domenico Marocchi

Durante un servizio a Crans-Montana, il giornalista Domenico Marocchi, inviato di Uno Mattina News, è stato oggetto di insulti, minacce e spintoni da parte di alcuni individui. L’episodio si è verificato mentre Marocchi svolgeva il suo lavoro nei pressi della località svizzera, evidenziando un episodio di aggressione nei confronti della troupe Rai.

Il giornalista Domenico Marocchi, inviato per Uno Mattina News, è stato insultato, minacciato e spintonato mentre stava lavorando nei pressi della località svizzera. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

