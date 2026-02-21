tortora e il caso delle toghe cadute in orrore

Tortora è stato coinvolto in uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi decenni, che ha portato alla rovina di un uomo innocente. La vicenda ha scosso l’opinione pubblica e sollevato dubbi sulla correttezza del sistema giudiziario italiano. La serie TV «Portobello» su HBO Max ripercorre quei momenti drammatici, concentrandosi sulle conseguenze di decisioni affrettate e sulla perdita di fiducia nelle toghe. La narrazione si concentra sui dettagli di un episodio che ha segnato la storia.

La serie tv «Portobello» (Hbo Max) racconta il peccato originale della magistratura italiana. Una storia in sei puntate, diretta con maestria da Bellocchio, che ci riporta allo scandaloso arresto di un innocente. E che ci dice che il «sistema» non è cambiato. Orrore giudiziario. Obbrobrio etico. Matrice satura, inscalfibile, di una certa magistratura. È il caso Enzo Tortora, il peccato originale delle toghe italiane. Orrore e non errore, come ha precisato in questi giorni Raffaele Della Valle, storico avvocato del conduttore di Portobello, protagonista dell’omonima serie tv diretta da Marco Bellocchio, da ieri interamente disponibile su Hbo Max, la prestigiosa piattaforma dello storytelling appena atterrata in Italia (produttori Our Films, Kavac Film, Arte, Rai Fiction, The Apartment, sceneggiatori lo stesso Bellocchio, Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore ).🔗 Leggi su Laverita.info

Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi”Corrado Augias ha ammesso di aver avuto dei dubbi sul caso Tortora, un fatto che ha riacceso il ricordo di un errore giudiziario che ha segnato la vita di molti.

Il caso Enzo Tortora secondo Marco Bellocchio: debutta “Portobello”Dopo l’anteprima all’82ª Mostra del Cinema di Venezia, il film di Marco Bellocchio su Enzo Tortora arriva in streaming su HBO Max.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.