Troghi le barriere della discordia | Effetto eco amplificano i rumori

A Rignano, nei pressi dell'A1, un residente commenta che da quando sono state installate le barriere antirumore, il frastuono causato dal traffico ha aumentato i disturbi durante le ore di riposo. La sua frase evidenzia come queste barriere abbiano amplificato gli effetti acustici, creando un effetto eco che, secondo lui, accentua i rumori provenienti dalla strada.

Rignano (Firenze), 22 marzo 2026 – "Da quando hanno messo le barriere antirumore sull’A1 noi non dormiamo più per il frastuono». Un condominio di 18 famiglie di via Busignalla a Troghi lamenta l’effetto collaterale delle pareti fonoassorbenti: installate lungo il tratto autostradale per ridurre l’impatto acustico in direzione Troghi, stanno provocando, denunciano, l’effetto contrario dalla parte opposta. Barriere della discordia in A1, il passaggio delle auto e il rumore "amplificato" I suoni che provengono dall’autostrada rimbombano e, con effetto eco, entrano nelle case disturbando la quiete di giorno e di notte. Tutta colpa, dicono i residenti delle abitazioni, del fatto che i pannelli sono stati montati sul lato del paese, lasciando scoperto il lato opposto, con un effetto acustico devastante. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Troghi, le barriere della discordia: “Effetto eco, amplificano i rumori” Articoli correlati Dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco: al via la maratona globale “Eco Eco Eco”A dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, la Famiglia Eco, la Fondazione Umberto Eco e la Fondazione Bottega Finzioni annunciano un evento globale... Leggi anche: Al via le Paralimpiadi della discordia, "ma saranno le più belle di sempre" Aggiornamenti e notizie su Troghi le barriere della discordia... Discussioni sull' argomento Troghi, le barriere della discordia: Effetto eco, amplificano i rumori; Lavori terza corsia a Troghi, i residenti di via Busignalla: Con le barriere anti rumore il fragore è aumentato; Lavori per la terza corsia in A1, protesta dei residenti di via di Busignalla a Troghi: Barriere antirumore? Da noi il rumore è raddoppiato. Troghi, le barriere della discordia: Effetto eco, amplificano i rumoriRignano (Firenze), 22 marzo 2026 – Da quando hanno messo le barriere antirumore sull’A1 noi non dormiamo più per il frastuono». Un condominio di 18 famiglie di via Busignalla a Troghi lamenta l’effet ... lanazione.it La denuncia di un gruppo di cittadini: "Mentre a Troghi il rumore risulta attenuato, per noi che viviamo dal lato opposto il livello sonoro è aumentato in modo sensibile" facebook