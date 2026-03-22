Tremenda esplosione a Roma | crolla una palazzina Bilancio grave

Un boato improvviso, poi il caos. Vetri in frantumi, detriti ovunque e la paura che corre tra le case. È successo a Roma, nel quadrante sud-ovest della città, dove un’esplosione violentissima ha sconvolto un intero quartiere. Siamo in via Tavagnasco, nella zona di Piana del Sole. Il bilancio è pesante: due persone, marito e moglie di 84 e 86 anni, sono rimaste gravemente ferite. La deflagrazione – causata, secondo le prime ricostruzioni, da una bombola di gpl – ha colpito tre villette, danneggiando anche diverse auto parcheggiate nelle vicinanze. I soccorsi sono stati immediati. I due feriti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio, dove sono ricoverati in condizioni serie. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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