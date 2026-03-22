Esplosione di gas a Roma crolla una palazzina a Piana del Sole

A Roma, una palazzina situata in via Tavagnasco, all’angolo con via Ciglié a Piana del Sole, è crollata dopo un'esplosione di gas. La struttura è stata gravemente danneggiata e il crollo ha coinvolto l'intera costruzione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le operazioni di soccorso e di sicurezza.

AGI- Una palazzina è crollata, probabilmente a causa di una esplosione a via Tavagnasco, angolo via Ciglié, a Piana del Sole, a Roma. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco. Secondo quanto si apprende, l'esplosione sarebbe dovuta a una condotta del gas. Tre le palazzine coinvolte e una quella crollata. Dalle prime informazioni, almeno due sarebbero i feriti gravi. Settanta persone in strada. . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Esplosione di gas a Roma, crolla una palazzina a Piana del Sole Articoli correlati Esplosione a Roma, crolla una palazzina: due feriti gravi e più di 70 persone in stradaUn boato fortissimo e il crollo di una palazzina, altre due coinvolte: la violenta esplosione a Piana del Sole, a Roma. Esplosione a Prun di Negrar, crolla una palazzinaUn'esplosione si è verificata nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio, nella frazione collinare di Prun, all'interno del Comune di Negrar... Contenuti utili per approfondire Esplosione di gas a Roma crolla una... Temi più discussi: L'esplosione in via Garibaldi a Catania; Esplosione di una bombola del gas a Tione: incendio in un appartamento, in corso i soccorsi; Trent'anni fa l'incubo della ButanGas, i figli del custode morto nell'esplosione: Papà ci mise in salvo, poi tornò indietro. L'autista del bus ci disse: la vostra casa salta in aria; Esplosione al parco degli Acquedotti: crolla il tetto di un casolare. Due morti. Crollano due edifici a Istanbul dopo esplosione per fuga gas: persone sotto macerieA Istanbul un'esplosione di gas naturale nel quartiere centrale di Fatih ha provocato il crollo di due edifici ... fanpage.it Esplosione a Piana del Sole: fuga di gas provoca crolli e feriti gravi in via TavagnascoUn’esplosione ha scosso a Roma la zona di Piana del Sole, in Via Tavagnasco, provocando gravi danni e feriti. Secondo le prime informazioni, un forte boato è stato udito da numerosi residenti nella ta ... msn.com Una palazzina è crollata in seguito a un'esplosione nella zona di Ponte Galeria a Roma. È accaduto in via Tavagnasco. Dalle prime informazioni, sembra che l'esplosione abbia interessato tre edifici. Secondo quanto si apprende, l'esplosione sarebbe dovuta facebook