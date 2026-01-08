Coca Cola il calendario dell’Avvento diventa un caso

Il calendario dell’Avvento della Coca-Cola ha suscitato attenzione, attirando l’interesse del pubblico e delle autorità. Il Codacons ha annunciato la possibilità di un’azione legale contro Coca-Cola Italia srl, sollevando questioni legate alla trasparenza e alla conformità delle pratiche commerciali. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le normative di settore e di garantire un’informazione corretta ai consumatori.

Il calendario dell'avvento della Coca Cola diventa un caso. Il Codacons promette di avviare un'azione legale nei confronti della Coca-Cola Italia srl in relazione al 'calendario dell'Avvento'. L'associazione dei consumatori rende noto infatti di aver ricevuto "numerose segnalazioni pervenute nel periodo natalizio" secondo cui il calendario presenterebbe " una o più caselle completamente prive di contenuto ". "Secondo le indicazioni fornite dall'azienda, la special box natalizia pubblicizzata e venduta dalla Coca-Cola sia online che nei punti vendita della grande distribuzione avrebbe dovuto contenere '24 sorprese da scoprire ogni giorno': 14 mini lattine esclusive, 9 gadget natalizi a tema Coca-Cola, e un ticket con la possibilità di vincere un buono Amazon da 50 euro.

