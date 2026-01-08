Calendario dell' Avvento con beffa Coca-Cola sotto accusa | Le caselle sono vuote

Da today.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Calendario dell'Avvento di Coca-Cola è al centro di un'azione legale avviata dal Codacons, che segnala presunte irregolarità nelle confezioni, con alcune caselle vuote. La vicenda ha suscitato delusione tra i consumatori e sollevato dubbi sulla trasparenza delle pratiche commerciali. Si attendono chiarimenti ufficiali da parte dell'azienda, mentre le implicazioni legali potrebbero avere ripercussioni sulla reputazione del prodotto.

Sotto l'albero non un dono, seppure piccolo, ma tanta delusione e uno sgradevole strascico legale. Il Codacons ha avviato una azione legale nei confronti di Coca-Cola Italia srl per presunte irregolarità nella vendita di alcune confezioni del calendario dell'Avvento. Secondo l'associazione di. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

