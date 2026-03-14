Furti fra Terni e San Gemini il ladro si giustifica | Ero lì per vendere auto usate

Tra Terni, San Gemini e altri comuni dell’Italia centrale si sono verificati diversi furti in abitazione nel corso degli ultimi mesi. Un uomo coinvolto nei colpi ha spiegato di trovarsi sul posto per vendere auto usate. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica degli episodi e identificare i responsabili.

Una ventina di colpi in altrettante abitazioni contestati dai giudici, lui cerca di difendersi: la ricostruzione e la decisione Una serie di furti in abitazione tra Terni, San Gemini e altri comuni dell’Italia centrale, messi a segno nell’arco di diversi mesi. È su questa sequenza di colpi che si è pronunciata la Corte di cassazione, confermando la condanna nei confronti di un cittadino albanese ritenuto responsabile di numerosi episodi tra il 2020 e il 2021. La suprema corte ha respinto il ricorso presentato dalla difesa dell’uomo contro la sentenza della Corte d’appello di Perugia, che aveva già confermato la decisione di primo grado del tribunale di Terni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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