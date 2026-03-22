Trasporto pubblico quanti disagi | Le fermate dei bus da rivedere

Il comune di Vallefoglia ha avviato un progetto pilota di Bus Rapid Transit, ma tra cittadini e pendolari si segnalano diversi disagi riguardo al trasporto pubblico. Le fermate degli autobus vengono spesso considerate poco accessibili o mal posizionate, creando difficoltà agli utenti nel raggiungere le destinazioni desiderate. La questione ha suscitato numerose segnalazioni e richieste di intervento da parte della comunità.

Vola alto il comune di Vallefoglia sulla mobilità sostenibile. Dal progetto pilota del Bus Rapid Transfer, l’autobus elettrico capace di collegare Pesaro e Vallefoglia in venti minuti che ha ottenuto fondi Pnrr per 11milioni di euro, alla proposta della metropolitana di superficie, tracciato ad anello in parte su linee ferroviarie dismesse che unirebbe i comuni di Pesaro, Fano, Fossombrone, Fermignano, Urbino e Vallefoglia: interventi che, se attuati, cambierebbero radicalmente i servizi di mobilità pubblica rendendoli competitivi rispetto all’uso dell’automobile. Alla visione ambiziosa per il futuro fa però da contraltare uno stato dell’arte in cui il trasporto pubblico continua a presentare disagi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trasporto pubblico, quanti disagi: "Le fermate dei bus da rivedere" Articoli correlati Rivedere il trasporto pubblico: pronto un questionario per i cittadiniDopo quello sulla riqualificazione dell’area del vecchio ospedale civile, parte una nuovo questionario: stavolta sul trasporto pubblico locale. Trasporto pubblico, i disagi dei Monti Dauni sul tavolo della Regione: focus su abbonamenti e integrazione tariffaria“Le aree interne – ha sottolineato Piemontese – non possono essere lette soltanto con la lente degli equilibri economici o dei vincoli burocratici:... Approfondimenti e contenuti su Trasporto pubblico Temi più discussi: Trasporto pubblico, quanti disagi: Le fermate dei bus da rivedere; Sciopero per Gaza, adesione oltre il 50% tra autobus e vaporetti a Venezia; Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 marzo 2026; Venerdì nero a Milano, sciopero dei mezzi Atm: metro e bus a rischio per 24 ore. Trasporto pubblico, quanti disagi: Le fermate dei bus da rivedereVallefoglia, l’attacco della minoranza: Accessi difficili, posizioni pericolose, pensiline che mancano. Lo schema è vecchio e va ripensato. Va bene guardare ai grandi progetti, ma non trascuriamo il ... ilrestodelcarlino.it DISABILI E TRASPORTO PUBBLICO: DISAGI A NAPOLIA Napoli i disabili si trovano in condizioni critiche. Gli enti dovrebbero garantire la fruibilità delle linee di trasporto pubblico, quindi l’accessibilità delle fermate, l’informazione e la ... disabili.com Un secolo di Roma-Lido tra storia e curiosità Il podcast “Tra Roma e il Mare” racconta la storia della ferrovia Roma-Lido: dalle prime stazioni ai viaggiatori quotidiani, dalle curiosità più insolite ai momenti che hanno segnato un’icona del trasporto pubblico ro - facebook.com facebook I rincari carburante mettono in difficoltà le aziende di trasporto pubblico venete. Si cercano strategie per non dovere chiudere i bilanci in rosso. A Treviso si pensa persino a razionalizzare le corse. x.com