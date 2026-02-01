Rivedere il trasporto pubblico | pronto un questionario per i cittadini

Dopo il via libera al progetto di riqualificazione dell’area dell’ospedale civile, è ora la volta del trasporto pubblico locale. Le amministrazioni lanciano un questionario rivolto ai cittadini per raccogliere opinioni e suggerimenti. L’obiettivo è capire meglio le esigenze di chi utilizza quotidianamente bus e tram e migliorare i servizi offerti. Il modulo sarà disponibile online e nei punti di accesso principali della città, con l’intenzione di raccogliere più feedback possibili prima di intervenire sui trasporti pubblici.

Dopo quello sulla riqualificazione dell'area del vecchio ospedale civile, parte una nuovo questionario: stavolta sul trasporto pubblico locale. Ad annunciarlo la giunta Fiordelmondo. "Il sistema di trasporto pubblico di Jesi si prepara a una svolta: da lunedì (domani, ndr), sulla piattaforma Jesi Partecipa sarà attivo il questionario rivolto a tutta la cittadinanza per ripensare integralmente il servizio di mobilità urbana. Il trasporto pubblico locale a Jesi – aggiungono - non subisce una revisione profonda da moltissimi anni. Nel frattempo, la città è cambiata: sono mutate le abitudini, sono nati nuovi punti di interesse e si sono evoluti i tragitti quotidiani.

