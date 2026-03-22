Il 27 febbraio un tram 9 si è deragliato a Milano vicino alla stazione Centrale, causando la morte di un uomo che viveva per strada. L'uomo, conosciuto in zona come uno dei senzatetto, è rimasto senza identità nota e senza parenti rintracciabili. Non ci sono informazioni sui familiari o sulle sue origini, e la sua identità resta sconosciuta.

Milano – Era un invisibile, uno dei senzatetto che gravitano attorno alla stazione Centrale, ed è rimasto un ’fantasma’ anche dopo la morte, a bordo del tram 9 deragliato lo scorso 27 febbraio a Milano. Finora gli sforzi per rintracciare i familiari del nigeriano 49enne Okon Johnson Lucky non hanno dato alcun esito, e la sua salma resta ancora in attesa di una sepoltura. Il tratto tra piazza della Repubblica e viale Vittorio Veneto a Milano, dove un tram Ã¨ deragliato con un bilancio di almeno due morti e decine di feriti, il giorno dopo l'incidente, Milano 28 Febbraio 2026, ANSAMATTEO CORNER Le ricerche . Atm ha contattato l’ambasciata della Nigeria a Roma, ma finora non sono arrivate risposte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tram deragliato a Milano, Okon resta un “invisibile”: impossibile rintracciare i familiari

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