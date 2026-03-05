Le indagini sull'incidente del tram a Milano, che ha provocato due morti e circa cinquanta feriti, sono in corso e si stanno concentrando sugli aspetti tecnici. Recentemente, la svolta nelle indagini ha portato a dichiarazioni che escludono altre cause, affermando che tutto il resto risulta impossibile. La polizia sta analizzando i dati raccolti per chiarire le responsabilità dell’accaduto.

L’inchiesta sull’ incidente del tram a Milano, costato la vita a due persone e con un bilancio di circa cinquanta feriti, sta entrando nella fase degli approfondimenti tecnici. Dai primi riscontri, scambio ferroviario e segnalazione luminosa sarebbero risultati regolari, mentre il sistema di frenata di emergenza del convoglio non risulterebbe attivato prima della perdita di controllo. Il deragliamento è avvenuto il 27 febbraio in viale Vittorio Veneto, quando un Tramlink della linea 9 ha sbandato improvvisamente, uscendo dalla traiettoria e finendo contro gli ostacoli dopo una lunga scivolata. Secondo gli elementi raccolti nell’immediatezza, il mezzo procedeva a una velocità vicina ai 50 chilometri orari, limite massimo previsto per quel tipo di convoglio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Tram deragliato, la svolta shock nelle indagini: “Tutto il resto è impossibile”

