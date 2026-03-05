Un tram è deragliato a Milano causando due morti e circa cinquanta feriti. L’inchiesta sugli aspetti tecnici dell’incidente indica che il guasto è improbabile e che l’autista era al cellulare al momento dell’incidente, sollevando sospetti sulla dinamica dell’accaduto. Le indagini proseguono per chiarire le responsabilità e ricostruire con precisione quanto accaduto.

L’inchiesta sull’incidente del tram a Milano che ha provocato due morti e circa cinquanta feriti comincia a delineare i primi elementi tecnici. Dai rilievi iniziali emerge che lo scambio ferroviario e il sistema di segnalazione luminosa erano perfettamente funzionanti, mentre il sistema di frenata di emergenza del Tramlink non sarebbe mai entrato in funzione prima della perdita di controllo del mezzo. Crosetto in Parlamento: «Usa e Israele hanno deciso attacchi in autonomia e riservatezza. Se ho sbagliato, mi scuso» Le verifiche effettuate subito dopo l’incidente stanno ora indirizzando l’indagine verso una possibile responsabilità legata al fattore umano, anche se saranno gli accertamenti tecnici previsti nei prossimi giorni a fornire un quadro definitivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tram deragliato a Milano, la pista dell’errore umano: “Il guasto è quasi impossibile. L’autista era al cellulare”

Tram deragliato a Milano, ipotesi errore umano: dubbi sull’uso del cellulare da parte dell’autistaProseguono senza sosta gli accertamenti sull’incidente del tram linea 9 deragliato venerdì in viale Vittorio Veneto a Milano, tragedia che ha...

Tram deragliato a Milano, prende corpo pista errore umano: ipotesi uso del cellulare mentre il conducente era alla guidaAnche se al momento appare meno probabile, gli inquirenti non escludono del tutto l’ipotesi di un guasto tecnico.

Una selezione di notizie su Tram deragliato.

Temi più discussi: Milano, tram deraglia e finisce contro un palazzo: due morti e almeno 54 feriti. È arrivato velocissimo, poi lo schianto. Il conducente: Mi sono sentito male; La telecamera, la velocità e lo scambio: cosa sappiamo fino ad ora sull'incidente del tram; Il deragliamento del tram a Milano. La ricostruzione: l'ipotesi di un malore e il video choc; Tram deragliato a Milano, indagato l’autista per disastro ferroviario colposo.

Il conducente del tram deragliato a Milano: Ho preso una botta al piede, poi sono svenutoIl conducente del tram deragliato a Milano ha riferito di aver subito una botta al piede e quindi di essere svenuto poco prima dell'incidente ... fanpage.it

Tram deragliato a Milano: Akira Bar sostiene il ristorante Robata Kan dopo l’incidenteDopo il tram deragliato a Milano, il ristorante Robata Kan danneggiato riapre temporaneamente grazie all’Akira Bar di Akira Yoshida. italiangourmet.it

#Tram deragliato a #Milano, sempre più forte l'ipotesi dell'errore umano, il conducente forse usava il cellulare x.com

Tgr Rai Lombardia. . Tram deragliato, si attendono le analisi su scatola nera e telefono dell’autista. Malore, distrazione oppure malfunzionamento. Queste le ipotesi della procura sull’incidente che ha causato due morti e oltre 50 feriti. Il conducente è l’unico in - facebook.com facebook