Tragico incidente stradale c' è un morto nello scontro tra auto e camion

Nella giornata odierna, si è verificato un grave incidente stradale in via Argine, all’incrocio con via Galileo Ferraris. Un uomo di 55 anni, alla guida di un’Opel Corsa, ha perso il controllo del veicolo ed è entrato in collisione con un camion con cisterna. Purtroppo, l’impatto ha causato la morte del conducente. Le autorità sono intervenute per i rilievi e per gestire la situazione.

Un 55enne mentre era alla guida della sua Opel Corsa si è scontrato contro un camion con cisterna in via Argine all'incrocio con via Galileo Ferraris. Vani i soccorsi del 118 per l'uomo non c'è stato niente da fare, troppo gravi le ferite riportate. Sequestrati entrambi i veicoli.

