In auto a tutta velocità travolge due uomini e scappa | il video dell' incidente

Un incidente si è verificato a Verolavecchia, in provincia di Brescia, dove un'auto ha investito due uomini che passeggiavano lungo la strada. Dopo l'impatto, il veicolo si è allontanato senza offrire assistenza. Di seguito, il video che riprende quanto accaduto. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità dei conducenti in situazioni di emergenza.

