In auto a tutta velocità travolge due uomini e scappa | il video dell' incidente
Un incidente si è verificato a Verolavecchia, in provincia di Brescia, dove un'auto ha investito due uomini che passeggiavano lungo la strada. Dopo l'impatto, il veicolo si è allontanato senza offrire assistenza. Di seguito, il video che riprende quanto accaduto. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità dei conducenti in situazioni di emergenza.
Due uomini che camminano tranquillamente sul ciglio sulla strada, poi l'arrivo di un'auto, lanciata a tutta velocità per le vie di Verolavecchia (Brescia), che travolge entrambi per poi scappare senza prestare soccorso. Colpiti in pieno e sbalzati violentemente sull’asfalto, entrambi gli uomini. 🔗 Leggi su Today.it
