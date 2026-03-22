Luceverde Roma trovati Buona domenica giornata con poco traffico quella di oggi con spostamenti a breve raggio tipici di questo periodo alle 18 all'Olimpico Roma 18 attenzione quindi alle modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico prima e dopo la gara inevitabili riflessi per la circolazione nel quadrante nord della città in particolare sul lungotevere tangenziale restiamo nel quadrante Nord ricordiamo i lavori sulla Salaria c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro città è frequente la formazione di code proseguono anche i lavori sulla Ardeatina la strada è transitabile con semaforo tra via di Grotta Perfetta e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-03-2026 ore 16:30

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