In Italia si svolgono manifestazioni contro i bombardamenti israeliani su Gaza, mentre al contrario, non ci sono proteste pubbliche per il massacro dei dimostranti avvenuto a Teheran. Questa disparità di attenzione è stata evidenziata da un commentatore che sottolinea come il dibattito pubblico si concentri su alcuni eventi, trascurando altri che coinvolgono il regime iraniano. La questione rimane al centro di molte discussioni pubbliche e media.

Al momento si pone l’urgenza di trovare una voce di equilibrio. E l’unica si trova nel ministro della Difesa Guido Crosetto. Adesso è necessario riannodare ogni filo con tutte le forze in Parlamento, richiamandole alla responsabilità. Il Presidente Sergio Mattarella sicuramente ci sta già lavorando e deve trovare un sostegno forte nel governo. L’opinione di Francesco Sisci In Italia le manifestazioni protestano, giustamente, contro i bombardamenti israeliani su Gaza, ma tacciono poi sul massacro dei dimostranti del regime di Teheran. A destra e sinistra inneggiano alla causa della liberazione del popolo palestinese, ma lasciano in assordante silenzio l’anelito delle donne iraniane contro il chador. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Italia trovi una voce sull’Iran. L’opinione di Sisci

