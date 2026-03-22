Il 22 dicembre ricorre il 150° anniversario della nascita di Filippo Tommaso Marinetti, autore di

Anniversario. Il prossimo 22 dicembre saranno trascorsi 150 anni dalla nascita di Filippo Tommaso Marinetti. Dall’al di là chissà la reazione alle celebrazioni e al ricordo da parte del padre del Futurismo. Lui sepolto al cimitero monumentale di Milano, con una semplice scritta sulla lapide ovvero «poeta», osserva i suoi wannabe epigoni. Però Effettì è presente più che mai, innanzitutto perché la sua visione – che poi è quella dei Balla, dei Carli, dei Carrà, dei Depero, dei Bragaglia e dei Russolo – è l’avanguardia che ha inaugurato il ‘900 e che di fatto non lo ha ancora spento. Così in libreria iniziano a fare capolino una serie di scritti sull’uomo e dell’uomo nato ad Alessandria d’Egitto nel 1876. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Torna in libreria “Al di là del comunismo” di Filippo Tommaso Marinetti. E vale sempre la pena rileggerlo

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