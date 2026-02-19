Il GCAP è diventato il programma aeronautico più costoso di sempre Ma ne vale la pena

Il GCAP, il progetto italo-anglo-nipponico per un caccia di sesta generazione, è diventato il programma aeronautico più costoso di sempre, a causa dei complessi sviluppi tecnologici e delle partnership internazionali. Il costo elevato deriva anche dall’adozione di un’architettura “sistema di sistemi” e dai continui aggiornamenti richiesti. La spesa supera quella sostenuta per i caccia F-35, rivista recentemente al rialzo. La decisione di investire così tanto riflette la volontà di mantenere l’Italia tra le nazioni più avanzate nel settore aerospaziale.

Il GCAP ( Global Combat Air Programme ), il progetto italo-anglo-nipponico per un caccia di sesta generazione secondo l’architettura “sistema di sistemi”, è diventato ufficialmente il programma aeronautico italiano più dispendioso di sempre, superando anche quello di acquisizione dei caccia F-35 così come stabilito nel 2012 (ma recentemente rivisto a rialzo). Il 12 febbraio, il Parlamento italiano ha autorizzato il finanziamento di 8,77 miliardi di euro per il GCAP, coprendo la fase di valutazione concettuale e quella di sviluppo completo. Le proiezioni aggiornate stimano pertanto i costi per l’Italia dello sviluppo totale del caccia a 18,6 miliardi di euro, superando così la spesa nazionale di 18 miliardi di euro per 90 F-35, come stabilita nel 2012 a seguito del taglio del numero dei caccia, originariamente previsti in 131 esemplari. 🔗 Leggi su It.insideover.com

