Al di là del Comunismo e della borghesia | la rivoluzione futurista di Marinetti 

Roma, 20 feb – Nel 1920, nel pieno della tempesta bolscevica e nel disorientamento italiano postbellico, Filippo Tommaso Marinetti pubblica  Al di là del Comunismo. Non è un semplice pamphlet polemico contro Lenin. È qualcosa di più ambizioso: un tentativo di superare tanto il liberalismo stanco quanto il socialismo livellatore, proponendo una rivoluzione alternativa fondata su energia, arte, eroismo e qualità. Il testo fotografa un momento storico preciso: l’Italia vittoriosa ma inquieta, attraversata dal Biennio rosso, tentata dall’importazione del modello sovietico. Marinetti reagisce con un gesto tipicamente futurista: non difende l’ordine esistente, lo attacca da un’altra direzione. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Osho: “Vannacci futurista? Tra lui e Marinetti abisso ideale incolmabile. Non farà bene al centrodestra, ma per i vignettisti è una manna”Roma, 13 febbraio 2026 – Federico Palmaroli, noto come Osho e famoso vignettista, commenta il recente stile di Vannacci e dei suoi sostenitori, definendoli “futuristi” in senso semantico, ma sottolinea che tra loro e i veri futuristi di Marinetti c’è un abisso.

Milano omaggia Marchesi e Marinetti: il 2026 tra gusto futurista e anniversari culturali.Milano dedica due eventi a Gualtiero Marchesi e Filippo Marinetti, celebrando il loro impatto culturale e gastronomico.

