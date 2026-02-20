Roma, 20 feb – Nel 1920, nel pieno della tempesta bolscevica e nel disorientamento italiano postbellico, Filippo Tommaso Marinetti pubblica Al di là del Comunismo. Non è un semplice pamphlet polemico contro Lenin. È qualcosa di più ambizioso: un tentativo di superare tanto il liberalismo stanco quanto il socialismo livellatore, proponendo una rivoluzione alternativa fondata su energia, arte, eroismo e qualità. Il testo fotografa un momento storico preciso: l’Italia vittoriosa ma inquieta, attraversata dal Biennio rosso, tentata dall’importazione del modello sovietico. Marinetti reagisce con un gesto tipicamente futurista: non difende l’ordine esistente, lo attacca da un’altra direzione. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - “Al di là del Comunismo” e della borghesia: la rivoluzione futurista di Marinetti

