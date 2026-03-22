Torino referendum sulla riforma della giustizia in diretta | attesi ai seggi oltre 631 mila torinesi

A Torino, sono circa 631.560 i cittadini chiamati alle urne per il referendum sulla riforma della giustizia. Tra i votanti ci sono 332.781 donne e 298.779 uomini, mentre 23.820 sono gli aventi diritto che ancora devono recarsi ai seggi. La consultazione si svolge in tutta la città, con l’affluenza che si tiene sotto osservazione. La giornata di voto è aperta in diversi seggi distribuiti nel capoluogo.

Leggermente inferiore alla media nazionale (14,8 per cento), secondo i dati del portale Eligendo, il dato per l'affluenza ai seggi per il Referendum sulla Riforma della giustizia alle 12 della domenica, primo giorno di voto. Siamo infatti al 14.54 per cento (4.201 sezioni su 4.790). Al 12,78 per cento il Capoluogo (dato peggiore della regione tra le province). I più puntuali ai seggi gli Alessandrini: il 16,96 per cento ha già votato. Le sezioni elettorali sul territorio cittadino sono 919, a cui bisogna aggiungere 50 sezioni speciali con raccolta del voto presso luoghi di cura o di detenzione e 61 sezioni volanti. Sono 969 i presidenti di seggio nominati e 2. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Torino, referendum sulla riforma della giustizia in diretta: attesi ai seggi oltre 631 mila torinesi Articoli correlati Leggi anche: Roma, referendum sulla riforma della giustizia in diretta: seggi aperti dalle 7 alle 23. L'assessore: «Grazie ai volontari tutto pronto» Referendum sulla Riforma della Giustizia 22-23 marzo, la scheda (fac-simile), come si vota e i seggiIl 22 e 23 marzo l'Umbria, come il resto del Paese, andrà a votare per confermare o bocciare il quesito referendario "Approvate il testo della legge... Una selezione di notizie su Torino referendum sulla riforma della... Temi più discussi: Da Torino a Milano per il Sì al referendum, Forza Italia in partenza: Riforma fondamentale per la democrazia e la libertà del nostro Paese; UISP - Torino - UISP per il NO al referendum costituzionale sulla giustizia; Che cosa c’è dietro al REFERENDUM sulla riforma costituzionale della Giustizia; Referendum sulla giustizia, a Torino ultima chiamata per il No: È in gioco la Costituzione. Torino, referendum sulla riforma della giustizia in diretta: attesi ai seggi oltre 631 mila torinesiSono 631.560 i torinesi aventi diritto al voto (332.781 donne e 298.779 uomini). Tra questi, 23.820 voteranno per la prima volta tra neo diciottenni e nuovi cittadini italiani o residenti ... torino.corriere.it Referendum, a Torino debutta la fila unica per uomini e donneChiamati al voto 3,6 milioni di piemontesi, il capoluogo dice addio agli elenchi separati in modo da garantire maggiore inclusività. Oltre 5mila universitari ... torino.repubblica.it Milan alla sosta: tre motivi per cui vincere con il Torino era cruciale x.com Milan-Torino, le pagelle dei rossoneri: Maignan c'è, Rabiot fa la differenza facebook