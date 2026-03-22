Oggi a Roma si svolge il referendum sulla riforma della giustizia, con i seggi aperti dalle 7 alle 23. Sono circa 2.600 i punti di voto distribuiti in tutta la città, pronti a ricevere i cittadini che desiderano esprimere la loro scelta. L’assessore comunale ha ringraziato i volontari, che hanno contribuito a mettere a punto la macchina organizzativa per questa giornata di consultazione.

«Con tutta la comprensione per eventi tipo maratone e altro, chiedo alle autorità preposte di rimuovere con immediatezza i blocchi alla circolazione nella città di Roma per non ostacolare il regolare svolgimento delle operazioni di voto, che sono prevalenti, per valori democratici e costituzionali, su ogni altro tipo di evento. Bisogna agire con immediatezza. Credo che il Viminale sia in grado di garantire il libero esercizio del voto a tutti i cittadini, anche di quelli delle zone della Capitale che stanno subendo un blocco che danneggia anche scrutatori e rappresentanti di lista»: è la polemica lanciata dal presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Roma, referendum sulla riforma della giustizia in diretta: seggi aperti dalle 7 alle 23. L'assessore: «Grazie ai volontari tutto pronto»

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