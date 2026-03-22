Funerali Bossi Salvini in camicia verde | pochi applausi per il leader della Lega

Al funerale di Umberto Bossi, a Pontida, il segretario della Lega è arrivato indossando una camicia verde, attirando l’attenzione dei presenti. Durante la cerimonia, alcuni militanti del Partito popolare del Nord, promosso da Roberto Castelli, gli hanno rivolto l’invito a cambiare abbigliamento. La presenza di Salvini ha suscitato un certo interesse tra i partecipanti, mentre pochi hanno applaudito alla sua presenza.

(LaPresse) “Molla la camicia verde“. Alcuni militanti del Partito popolare del Nord promosso da Roberto Castelli si sono rivolti così al segretario della Lega, Matteo Salvini, arrivato all’abbazia di Pontida per i funerali di Umberto Bossi. Il vicepremier indossa un completo nero con camicia verde e pochette dello stesso colore, oltre alla classica spilla dell’Alberto da Giussano. Qualcuno dalla folla ha urlato anche “vergogna“. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Funerali Bossi, Salvini in camicia verde: pochi applausi per il leader della Lega Articoli correlati Umberto Bossi contro Matteo Salvini, quando il fondatore della Lega invocò “un nuovo leader”Dopo la morte di Umberto Bossi torna attuale lo storico scontro con Matteo Salvini. Funerali di Umberto Bossi a Pontida: contestato Salvini, tributi al fondatore della LegaABBONATI A DAYITALIANEWS Tensione all’arrivo di Salvini Durante i funerali di Umberto Bossi, leader storico della Lega scomparso all’età di 84 anni,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Funerali Bossi Temi più discussi: Funerali di Bossi a Pontida domenica. Ci saranno Meloni e Tajani. Salvini dalla famiglia a Gemonio; A Pontida i funerali di Bossi, nessuna camera ardente. Salvini arrivato a Gemonio; Bossi, ai funerali nel monastero di Pontida solo famiglia, amici e ospiti; I funerali semplici di Umberto Bossi, la famiglia fa il contrario rispetto all'idea di Salvini. Funerali di Umberto Bossi a Pontida, centinaia di militanti presenti. «Padania libera, Roma ladrona». Cori contro Salvini«Una vita senza libertà non è vita. W Bossi». È questo il grande striscione bianco con la scritta verde che compare su un cavalcavia all'ingresso di ... ilgazzettino.it I leghisti a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti al Senatùr, Salvini contestato al suo arrivo: la direttaA partire dalle 12 le esequie nel monastero di San Giacomo Maggiore. Migliaia di militanti si stringono attorno alla moglie e ai figli del carismatico fondatore e leader indiscusso venuto a mancare ve ... ilgiorno.it A Pontida i funerali di Umberto Bossi, coro contro Salvini: "Molla la camicia verde, vergogna" #ANSA facebook A Pontida i funerali di Umberto Bossi, coro contro Salvini: "Molla la camicia verde, vergogna" #ANSA x.com