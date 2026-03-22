Funerali di Umberto Bossi a Pontida | contestato Salvini tributi al fondatore della Lega

Durante i funerali di Umberto Bossi a Pontida, alcuni militanti del Partito popolare per il Nord hanno rivolto cori contro Matteo Salvini, presente alla cerimonia. La manifestazione si è svolta in un clima di tensione all’arrivo del leader della Lega, mentre si rendeva omaggio al fondatore del movimento politico scomparso all’età di 84 anni. La cerimonia ha visto anche tributi ufficiali al leader scomparso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tensione all’arrivo di Salvini. Durante i funerali di Umberto Bossi, leader storico della Lega scomparso all’età di 84 anni, alcuni militanti del Partito popolare per il Nord, guidato da Roberto Castelli, hanno rivolto cori contro Matteo Salvini, presente alla cerimonia. Al suo ingresso, Salvini indossava una camicia verde, simbolo storico della Lega, suscitando la reazione di alcuni presenti che hanno urlato: “Molla la camicia verde, vergogna”. Altri militanti hanno scandito cori in onore di Bossi, come “Bossi, Bossi”, mentre qualcuno ha continuato a gridare “vergogna”. Messaggi e striscioni a Pontida. All’ingresso del paese bergamasco, un grande striscione bianco con scritta verde recita: “Una vita senza libertà non è vita. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Funerali di Umberto Bossi a Pontida: contestato Salvini, tributi al fondatore della Lega Articoli correlati Umberto Bossi, a Pontida i funerali del fondatore della Lega – La direttaTutto pronto a Pontida per i funerali del fondatore della Lega, Umberto Bossi, morto il 19 marzo scorso a 84 anni. I leghisti a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti al “Senatùr”, Salvini contestato al suo arrivo. La direttaPontida (Bergamo), 22 marzo 2026 – Il popolo lumbard si ritrova questa mattina a Pontida per l’ultimo saluto al suo “capo”. Approfondimenti e contenuti su Funerali di Umberto Bossi a Pontida... Temi più discussi: Pontida si prepara all'addio a Bossi, un funerale di popolo; I funerali di Umberto Bossi domenica a Pontida; Umberto Bossi, i funerali del fondatore della Lega Nord si terranno domenica a Pontida; Bossi, il funerale domenica 22 a Pontida. Funerali di Umberto Bossi a Pontida, centinaia di militanti presenti. «Padania libera, Roma ladrona». Cori contro Salvini«Una vita senza libertà non è vita. W Bossi». È questo il grande striscione bianco con la scritta verde che compare su un cavalcavia all'ingresso di ... ilgazzettino.it I leghisti a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti al Senatùr, Salvini contestato al suo arrivo: la direttaA partire dalle 12 le esequie nel monastero di San Giacomo Maggiore. Migliaia di militanti si stringono attorno alla moglie e ai figli del carismatico fondatore e leader indiscusso venuto a mancare ve ... ilgiorno.it A Pontida i funerali di Umberto Bossi, coro contro Salvini: "Molla la camicia verde, vergogna" #ANSA x.com A Pontida i funerali di Umberto Bossi, coro contro Salvini: "Molla la camicia verde, vergogna" #ANSA facebook