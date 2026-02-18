Tobias Del Piero firma per la Pro Sesto | quei figli d’arte che giocano in provincia lontano dalle pressioni e dai padri

Tobias Del Piero si unisce alla Pro Sesto, scegliendo di giocare in provincia per sfuggire alla pressione dei grandi club e mantenere un certo equilibrio. Il giovane, figlio d’arte, ha deciso di intraprendere questa strada per crescere in un ambiente più tranquillo, lontano dalle luci dei grandi palcoscenici. La sua scelta si inserisce in un movimento di altri talenti come Louis Buffon e Andrea Toldo, anch’essi provenienti da famiglie di calciatori e ora impegnati in squadre di livello inferiore. La decisione di Tobias segna un passo importante nella sua carriera.

Del Piero (Tobias) alla Pro Sesto, Buffon (Louis) al Pontedera. Oppure Toldo (Andrea), ex Sangiuliano City ora all’Asti. O ancora Martins (Kevin), prestato dal Monza alla Sambenedettese. Scherzi a parte? No, figli d’arte. Cognomi molto spesso pesanti, volti spesso sbarazzini, spessissimo stessa passione per il pallone. Così, può capitare d’imbattersi in nomi apparentemente appartenenti a mondi diversi (per esempio Klinsmann-Cesena: Jonathan, portiere, figlio di Jurgen, ex punta dell’Inter), ma in realtà legati e lì, uno accanto all’altro. Con tanto di stretta di mano. L’ultimo della serie è Tobias Del Piero: 18 anni, la scorsa stagione nelle giovanili dell’Empoli, un passato tra Stati Uniti (Los Angeles) e Spagna (Getafe, Alcorcón), quest’anno partito con la maglia della Sanremese (Serie D, girone A) e ora alla Pro Sesto (Serie D, girone D). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Chi sono la moglie e i figli di Alessandro Del Piero, Sonia Amoruso e Tobias, Dorotea e Sasha tra Italia e USAAlessandro Del Piero, ex calciatore italiano, è sposato con Sonia Amoruso, conosciuta nel 1999 in modo casuale a Torino, quando lei lavorava come commessa.

