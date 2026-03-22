I titoli di Stato sono di nuovo sotto pressione, con i titoli statunitensi che si avvicinano a livelli critici e il costo dei Btp in aumento. La situazione sui mercati finanziari riflette le tensioni nel Golfo e le scelte degli investitori, senza che ci siano cambiamenti nei dati economici di fondo. Le oscillazioni interessano i rendimenti e i prezzi dei titoli di Stato italiani e americani.

C’è stato un tempo non troppo lontano in cui i Btp erano diventati quasi noiosi. Il titolo di Stato italiano non faceva più paura: roba buona per tranquilli cassettisti. Poi è arrivata la guerra e il mercato ha ricordato a tutti che la memoria è corta ma il rischio no. Da quando è esploso il conflitto con l’Iran, i titoli di Stato italiani hanno ripreso a muoversi come ai vecchi tempi. Nervosi, suscettibili, pronti a diventare, ancora una volta, l’anello debole dell’eurozona. I rendimenti sono saliti di scatto superando la soglia del 3,9%. Se il picco si consolida il Tesoro dovrà pagare 3,5 miliardi di interessi in più. In un mese, da quando è cominciata la guerra, c’è stata una impennata dei rendimenti del 20,9%. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Titoli di Stato in «guerra»: Usa vicini alla soglia critica e sale il costo per i Btp

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