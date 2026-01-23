Spread Btp-Bund risale a 64 punti i migliori titoli di Stato per investire

Il spread tra Btp italiani e Bund tedeschi a 10 anni si attesta a 64 punti, in aumento rispetto ai 61 punti di ieri. Questo indicatore riflette le differenze di rendimento tra i titoli di Stato di Italia e Germania, offrendo un quadro sulla percezione del rischio e sulle condizioni di mercato. È importante monitorare questi dati per valutare eventuali cambiamenti nel panorama degli investimenti obbligazionari.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi a 10 anni è risalito a 64 punti il 23 gennaio dopo che la chiusura del giorno precedente aveva riportato il differenziale a 61 punti base. I rendimenti continuano a rimanere alti sia per i titoli di Stato sia per i titoli di Stato tedeschi sia per quelli italiani. Traiettoria simile anche per gli altri titoli di Stato europei, con Francia e Spagna che sono risalite ai livelli di spread degli ultimi giorni dopo una chiusura promettente. L’instabilità dei mercati internazionali causata dall’atteggiamento erratico in politica estera degli Stati Uniti continua a pesare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Spread Btp-Bund risale a 64 punti, i migliori titoli di Stato per investire Spread Btp-Bund in calo a 64 punti dopo Davos, i titoli su cui investireLo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si riduce a circa 64 punti nella mattinata di giovedì 22 gennaio, dopo aver chiuso a 66 punti il giorno precedente. Spread Btp Bund in rialzo a 64 punti, i Titoli di Stato convengono ancora?Lo spread Btp-Bund si attesta a 64 punti, riflettendo una certa volatilità sui mercati. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Lo spread tra Btp e Bund tocca in avvio 61,3 punti poi risale a 63,4; Spread Btp-Bund si impenna a 63 punti, rendimenti in risalita sui titoli italiani; Borse 21 gennaio: Wall Street si rilancia e l'Europa riduce le perdite dopo il discorso di Trump a Davos; Crisi Usa-Ue scuote le Borse: a Wall Street Nasdaq chiude a -2,39%. Spread Btp-Bund si impenna a 63 punti, rendimenti in risalita sui titoli italianiLe tensioni internazionali scuotono i titoli tedeschi e italiani, con lo spread tra Btp e Bund che risale oltre i 60 punti ... quifinanza.it Lo spread Btp-Bund apre stabile a 62 punti base(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Avvio poco mosso per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale di rendimento tra i due decennali si ... notizie.tiscali.it Borsa: Milano chiude in rialzo, scivolano Fincantieri e Leonardo. Seduta brillante per le banche. Lo spread tra Btp e Bund a 62 punti #ANSA x.com Piazza Affari perde mezzo punto percentuale ed è la peggiore d'Europa: pagano i titoli della Difesa, Fincantieri soprattutto. L'oro continua il suo rally. Risale lo spread Btp-Bund - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.