Lo spread Btp-Bund si attesta a 64 punti, riflettendo una certa volatilità sui mercati. Nonostante le tensioni internazionali che hanno portato a un aumento del prezzo di petrolio e oro, i titoli di Stato italiani continuano a mantenere una certa stabilità. È importante valutare attentamente le dinamiche di mercato e le prospettive economiche prima di considerare investimenti in questo settore.

Nonostante l’instabilità internazionale che sta facendo aumentare sia il prezzo del petrolio sia quello dell’oro, i titoli di Stato italiani rimangono solidi. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi ha aperto il leggero aumento il 12 gennaio, ma si è presto riportato sotto i 64 punti base, riprendendo da dove aveva lasciato alla chiusura dei mercati finanziari il 9 gennaio. I rendimenti sono ancora relativamente alti, grazie soprattutto ai tassi di interesse di base stabiliti dalla Bce, che non sono più scesi dopo aver raggiunto il 2%. Aumenta la distanza tra Btp e Oat francesi, mentre rimane costante quella dai Bonos spagnoli, i più vicini ai Bund tedeschi tra i titoli di Stato dei grandi Paesi europei. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp Bund in rialzo a 64 punti, i Titoli di Stato convengono ancora?

