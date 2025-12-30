Povertà e disagio sociale in aumento il report della Caritas | Lavoro e casa le emergenze più gravi

Il Report 2023-2024 della Caritas di Palermo evidenzia un aumento della povertà e del disagio sociale, con particolare attenzione alle emergenze legate al lavoro e all’abitazione. Tra vecchi e nuovi poveri, le difficoltà crescono, richiedendo interventi specifici e attenzione continua. Il documento offre un quadro realistico delle criticità attuali, sottolineando l’importanza di risposte concrete per affrontare le sfide sociali in evoluzione.

Tra vecchi e nuovi poveri il disagio è in aumento. Lo certifica il Report 2023-2024 della Caritas diocesana di Palermo. Il documento racconta due anni di impegno accanto alle fragilità della città, grazie al lavoro integrato con i suoi bracci operativi – Fondazione San Giuseppe dei Falegnami e. Il decreto Caivano non nasce come una misura per riqualificare le periferie. Ma come una forma di contrasto al disagio giovanile e alla povertà educativa tramite l'inasprimento delle pene per reati comuni fra i minori. Nella sostanza con l'introduzione del decre

