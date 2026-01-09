Tirocini formativi in Aoup | è possibile candidarsi fino al 9 febbraio
Fino al 9 febbraio è possibile candidarsi ai tirocini formativi extracurricolari offerti dall'Azienda ospedaliero-universitaria pisana. Questa opportunità consente di acquisire esperienza pratica nel settore sanitario e di approfondire la conoscenza del mondo del lavoro. La partecipazione può rappresentare un'importante occasione di crescita professionale e formativa, arricchendo il proprio percorso di studi e favorendo future opportunità lavorative.
Entro il 9 febbraio è possibile presentare all’Azienda ospedaliero-universitaria pisana la propria candidatura per svolgere un tirocinio formativo extracurriculare: un’esperienza utile per il proprio curriculum e per agevolare la conoscenza diretta del mondo del lavoro. I settori coinvolti sono. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
