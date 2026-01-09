Tirocini formativi in Aoup | è possibile candidarsi fino al 9 febbraio

Fino al 9 febbraio è possibile candidarsi ai tirocini formativi extracurricolari offerti dall'Azienda ospedaliero-universitaria pisana. Questa opportunità consente di acquisire esperienza pratica nel settore sanitario e di approfondire la conoscenza del mondo del lavoro. La partecipazione può rappresentare un'importante occasione di crescita professionale e formativa, arricchendo il proprio percorso di studi e favorendo future opportunità lavorative.

