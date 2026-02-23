Il concerto de “The Cream of Clapton Band” al Teatro Mediterraneo si svolge a causa della richiesta di molti fan di rivivere le note dei grandi classici di Clapton. La band porta sul palco i brani più amati, interpretati dai musicisti che li hanno scritti e suonati con Clapton stesso. L’evento promette di regalare un’esperienza unica, con un repertorio ricco di canzoni che hanno fatto la storia della musica. La serata attira appassionati da diverse regioni.

Un evento che profuma di storia della musica, un’occasione irripetibile per ascoltare dal vivo i brani che hanno segnato epoche e generazioni, interpretati dagli stessi artisti che li hanno creati accanto a Eric Clapton. Il 24 marzo 2026, il Teatro Mediterraneo di Napoli ospiterà l’unica data. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

The Cream of Clapton Band: 19 marzo 2026 al Teatro Nuovo Giovanni da UdineIl 19 marzo 2026, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, si esibirà The Cream of Clapton Band, un ensemble composto da musicisti che hanno condiviso con Eric Clapton decenni di esperienza, concerti e registrazioni.

The Cream of Clapton Band, i musicisti di Eric in tour in ItaliaPreparati a vivere un’esperienza unica con The Cream of Clapton Band, la formazione composta da musicisti che hanno condiviso il palco con Eric Clapton.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Eric Clapton, i suoi musicisti in concerto a Napoli; La band di Eric Clapton in concerto a Napoli; A Napoli la leggenda di Eric Clapton prende vita sul palco; L’era delle cover band: così i tributi ai miti del rock riempiono il vuoto dei tour internazionali.

Eric Clapton, i suoi musicisti in concerto a NapoliRoma, 20 feb. (askanews) – La musica di Eric Clapton torna a vivere sul palco attraverso le dita e l’anima dei musicisti che ne hanno segnato la carriera. Il 24 marzo 2026 il Teatro Mediterraneo di Na ... askanews.it

The Cream of Clapton Band fa tappa in città. Super concerto il 23 marzo al GiglioQuando a interpretare la musica di Eric Clapton sono i musicisti che hanno condiviso con lui decenni di concerti, incisioni e momenti fondamentali della sua carriera, il risultato va oltre il concetto ... lanazione.it

THE CREAM OF CLAPTON BAND dal vivo a Udine Non è un tributo qualunque. È la band che ha condiviso il palco, gli studi e la storia con Eric Clapton. Teatro Nuovo Giovanni da Udine 19.03.2026 Biglietti disponibili su TicketOne bit.ly/Clapto - facebook.com facebook