Nathan East introduce la sua band ‘The Cream of Clapton’ di passaggio in Italia e a Bergamo

Nathan East, bassista e membro della band ‘The Cream of Clapton’, sarà in Italia e a Bergamo per alcuni concerti. La formazione, che rende omaggio a Eric Clapton, è stata annunciata con entusiasmo e attirerà sicuramente appassionati di musica dal vivo. La band si esibirà in diverse città italiane, offrendo un'ampia panoramica del repertorio di Clapton. Un'opportunità unica per gli amanti del rock e del blues.

"Ci sarebbe la possibilità di intervistare Nathan East". "Dove devo firmare?" Nato nel 1955 a Philadelphia e cresciuto in California, bassista di alcuni tra i più grandi nomi della musica internazionale, da Elton John a Barry White, da Michael Jackson a Stevie Wonder, da Celine Dion a Daft Punk, e ancora moltissimi altri, Nathan East è uno dei session man più stimati e richiesti dell'industria musicale, grazie a uno stile raffinato, preciso e votato al groove. Per dirla in modo altisonante, è il prototipo del "musician's musician", quel nome non particolarmente noto al grande pubblico, ma estremamente apprezzato e rispettato dai colleghi, anche più famosi.

