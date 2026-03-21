Gasparri | Anarchici legati a Cospito? Dem Orlando lo visitò in carcere si scusi
Il senatore Gasparri ha chiesto pubblicamente a un esponente politico di scusarsi dopo aver visitato in carcere un anarchico collegato a un caso legato a Cospito. La visita è avvenuta durante un periodo di detenzione e ha suscitato polemiche. Gasparri ha evidenziato che l’esponente politico coinvolto ha incontrato l’individuo in questione nel carcere.
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