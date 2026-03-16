Durante la puntata di domenica 15 marzo di Domenica In, Teo Mammucari ha attirato l'attenzione per il suo comportamento, suscitando reazioni tra il pubblico e i presenti in studio. Mara Venier, conduttrice del programma, avrebbe espresso l’intenzione di allontanarlo dalla trasmissione. La discussione si è concentrata sulle modalità con cui Mammucari ha partecipato alla puntata, senza ulteriori dettagli sui motivi.

Teo Mammucari torna a far parlare di sé e non per dei buoni motivi. Ha fatto decisamente discutere il suo atteggiamento a Domenica In, nel corso della puntata di domenica 15 marzo. Uno degli episodi ha coinvolto il comico Peppe Iodice, giunto in studio per presentare il suo primo film. In tanti hanno pensato che il comportamento di Mammucari fosse figlio di una scenetta scritta e provata, ma le reazioni che sono giunte in merito lasciano pensare tutt’altro. Come se non bastasse, Mara Venier sarebbe giunta al limite. In puntata gli ha dato del “ pirla ” col sorriso sulle labbra ma dietro ci sarebbe ben altro. Teo Mammucari e Peppe Iodice. L’intervista di Mara Venier a Peppe Iodice è stata di colpo interrotta da Teo Mammucari. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Teo Mammucari a rischio, Mara Venier lo vuole fuori da Domenica In: cos’è successo

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