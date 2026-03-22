Il regime iraniano ha condotto un raid su Diego Garcia, suscitando timori anche in Europa. La regione si trova ora a fare i conti con azioni considerate inquietanti e potenzialmente destabilizzanti. Le autorità europee hanno manifestato preoccupazione per l’intensificarsi delle operazioni e per le conseguenze di questa escalation. Il mondo osserva attentamente gli sviluppi di questa situazione.

Il regime iraniano prova ad alzare il tiro. Non solo con minacce globali sparse ma anche con nuovi e preoccupanti attacchi. Per dimostrare al mondo che oltre 20 giorni di conflitto non hanno indebolito gli ayatollah. Teheran ha lanciato un attacco con due missili balistici contro la base anglo-americana sull'isola di Diego Garcia, nell'Oceano Indiano. Nulla di nuovo si potrebbe pensare. Se non fosse che l'isola dista 3.810 chilometri dall'Iran. L'attacco è fallito ma per Teheran rappresenta "un passo significativo nel confronto con gli Stati Uniti". Che hanno indirettamente replicato colpendo l'impianto nucleare di Natanz, nella provincia di Isfahan, considerato il centro nevralgico del programma atomico della Repubblica islamica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Teheran, raid su Diego Garcia. Adesso anche l'Europa ha paura

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