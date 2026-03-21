Le forze di difesa israeliane hanno segnalato un raid dell’Iran su isola Diego Garcia, una base strategica nell’Oceano Indiano. Secondo le dichiarazioni, Teheran avrebbe utilizzato missili con una gittata tale da poter raggiungere anche l’Europa. L’allarme è stato diffuso in risposta a queste affermazioni, senza ulteriori dettagli sul coinvolgimento diretto di altre forze o sulle conseguenze immediate dell’azione.

Il tentativo di attacco dell’Iran all’isola Diego Garcia, remota base militare anglo-americana nell’Oceano Indiano, cambia il conflitto per diverse ragioni: Teheran ha mostrato di avere un programma missilistico maggiore di quanto ammesso e ha puntato a colpire un hub strategico per gli Usa. L’Idf avvisa: “i missili iraniani possono colpire Roma e Parigi“. L'allarme dell'Idf sui rischi per le capitali europee Perché l'Iran punta l'isola Diego Garcia Come cambia il conflitto dopo l'attacco Il giallo sulla portata dei missili iraniani L’allarme dell’Idf sui rischi per le capitali europee Il capo di stato maggiore delle Forze di Difesa Israeliane (Idf), il tenente generale Eyal Zamir, ha affermato che “l’Iran ha lanciato un missile balistico intercontinentale a due stadi con una gittata di 4. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Raid dell’Iran su isola Diego Garcia, allarme dell’Idf sui missili che “possono raggiungere l’Europa”

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L’Iran alza i toni della minaccia con il lancio di due missili verso l’isola di Diego Garcia nell’Oceano Indiano, dove si trova una base militare congiunta anglo americana. Un obiettivo a 4000 km di distanza da Teheran, ben oltre quello che si pensava fosse il rag facebook

Missili come quello lanciato dall’Iran verso l’isola di Diego Garcia sono progettati per colpire Israele. La loro portata è pensata per le capitali europee: Berlino, Parigi e Roma. x.com