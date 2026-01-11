Max Cavallari dei Fichi d' India | Chi è sparito dopo la morte di Bruno

Max Cavallari, noto per il suo ruolo nei Fichi d’India, è stato parte di un duo comico che ha intrattenuto il pubblico italiano per oltre un decennio. Dopo la scomparsa di Bruno, collega e amico, Cavallari si è progressivamente allontanato dal mondo dello spettacolo, lasciando un vuoto nel panorama della comicità italiana. La sua vicenda personale e professionale continua a suscitare interesse e riflessioni tra i fan e gli appassionati di comicità.

Max Cavallari era uno dei Fichi d’India, il duo comico che - gag, scenette e tormentoni- ci ha fatti divertire per 15 anni in tv, al cinema e a teatro. Anzi, Max Cavallari è ancora uno dei due Fichi d’India perché, dopo la morte di Bruno Arena nel 2013, ha deciso di mantenere il nome d’arte (Max dei Fichi d’India) in ricordo dell’amico che non c’è più, ma che lui continua a sentire con sé nella vita di tutti i giorni e ogni volta che si esibisce («Per quattro anni non sono riuscito a salire sul palco da solo»). Max, 62 anni, ora si è ributtato nel grande amore, il teatro, e sta portando in scena “Maneggi per maritare una figlia”, celebre commedia di Gilberto Govi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

