Gatteo inaugura il 2026 con musica e tante risate
Torna "Buon anno Gatteo" il tradizionale appuntamento per accogliere il nuovo anno. L’edizione 2026 parte domani alle 14.45 in piazza Vesi con un ricco programma di spettacoli e intrattenimento. Ad aprire il pomeriggio saranno le note del liscio romagnolo di Moreno Il Biondo, ideali per scaldare l’atmosfera e invitare il pubblico a muovere i primi passi di danza. Sul palco, insieme a Moreno Conficconi, si alterneranno Luca Bergamini e Novella Vandi, Andrea Barbanera e Pamela Antolini, Mauro Ferrara, Roberta Cappelletti e Fiorenzo Tassinari, protagonisti della grande tradizione musicale romagnola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Capodanno a teatro 2026: a Bologna tante idee tra risate e brindisi
Leggi anche: L’ultima notte dell’anno a teatro. Risate, gag, vernacolo e musica per brindare al 2026 con gli attori
Gatteo inaugura il 2026 con musica e tante risate; A Gatteo primo dell'anno di grande intrattenimento, in piazza Moreno Il Biondo e la comicit di Duilio Pizzocchi; Aida inaugura il 2026 al teatro Galli: tutto pronto per la Prima di Capodanno. Tre recite da tutto esaurito.
Gatteo inaugura il 2026 con musica e tante risate - Ad aprire le danze ci sarà Moreno il Biondo, a seguire Duilio Pizzocchi. ilrestodelcarlino.it
BIMBI, TENETEVI PRONTI! Sapete chi arriverà sabato a Gatteo Mare Proprio lui... BABBO NATALE! Se ancora non l’avete fatto, correte a preparare la vostra letterina: sabato potrete consegnargliela di persona! Vi aspettiamo tutti in Piazza - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.