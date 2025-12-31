Torna "Buon anno Gatteo" il tradizionale appuntamento per accogliere il nuovo anno. L’edizione 2026 parte domani alle 14.45 in piazza Vesi con un ricco programma di spettacoli e intrattenimento. Ad aprire il pomeriggio saranno le note del liscio romagnolo di Moreno Il Biondo, ideali per scaldare l’atmosfera e invitare il pubblico a muovere i primi passi di danza. Sul palco, insieme a Moreno Conficconi, si alterneranno Luca Bergamini e Novella Vandi, Andrea Barbanera e Pamela Antolini, Mauro Ferrara, Roberta Cappelletti e Fiorenzo Tassinari, protagonisti della grande tradizione musicale romagnola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gatteo inaugura il 2026 con musica e tante risate

