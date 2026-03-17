Al Meeting di Livorno, D’Ambrosio e Razzetti sono tra gli atleti italiani che gareggiano, insieme ad altri nomi di rilievo. La competizione segna l’inizio della stagione del nuoto in vasca lunga, con diversi nuotatori pronti a confrontarsi. La manifestazione si svolge in una piscina di Livorno e vede la partecipazione di diversi atleti italiani di alto livello.

La stagione del nuoto in vasca lunga sta per entrare nel vivo e, in attesa degli Assoluti di Riccione in programma dal 14 al 16 aprile, ci sarà spazio nelle prossime settimane per alcuni meeting interessanti e utilizzati da tanti atleti come test agonistici in preparazione degli eventi più importanti. Riflettori puntati quindi sulla piscina del centro federale di Livorno da giovedì 19 a sabato 21 marzo per una kermesse che accoglierà diversi big del movimento azzurro tra cui Sara Franceschi, Alberto Razzetti, Lisa Angiolini, Carlos D’Ambrosio, Federico Burdisso, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri. Il direttore tecnico Cesare Butini ha... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, D’Ambrosio e Razzetti al via del Meeting di Livorno insieme ad altri big italiani

Articoli correlati

Nuoto, D’Ambrosio e Razzetti al via del Meeting di Livorno insieme ad altri big dell’ItaliaLa stagione del nuoto in vasca lunga sta per entrare nel vivo e, in attesa degli Assoluti di Riccione in programma dal 14 al 16 aprile, ci sarà...

Il meeting ’+ Nuoto Insieme’Si è svolta domenica scorsa nella piscina Primo Gregori la terza edizione del meeting “+ Nuoto Insieme”, gara del settore Propaganda dedicata a...

Una selezione di notizie su Nuoto D'Ambrosio e Razzetti al via del...

Nuoto, D’Ambrosio e Razzetti al via del Meeting di Livorno insieme ad altri big dell’ItaliaLa stagione del nuoto in vasca lunga sta per entrare nel vivo e, in attesa degli Assoluti di Riccione in programma dal 14 al 16 aprile, ci sarà spazio ... oasport.it

Il grande nuoto riparte dalla Toscana: al via il trofeo Città di LivornoDal 19 al 21 marzo alla piscina Camalich 448 atleti e i big azzurri per un test chiave in vista degli Assoluti di Riccione e degli Europei di Parigi ... intoscana.it