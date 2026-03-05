Elenoire Casalegno, nota conduttrice televisiva, ha espresso il desiderio di vivere per sempre, riflettendo sulla sua attuale fase di vita. Il 28 maggio prossimo compirà 50 anni e si trova in uno stato di profonda introspezione. Le sue parole rivelano un senso di frustrazione per la natura effimera dell’esistenza, chiedendosi se tutto finisca con la chiusura del sipario.

Il 28 maggio compirà 50 anni, e sente di essere in una fase molto introspettiva del proprio percorso. Un traguardo che molte persone temono, ma Elenoire Casalegno interrogata sulla questione risponde: “Non si può tornare indietro anche se vorrei non morire mai. Uno passa tutta la vita a comprendere, evolversi e imparare e poi il sipario si chiude? Ma perché? Non è giusto”. Intervistata da Vanity Fair, Casalegno ripercorre la propria vita e carriera: dall’essere sempre stata un’ adulta precoce (merito anche della maternità arrivata a 23 anni), alla volontà di ottenere riconoscimenti professionali in barba alla sua giovane età: “Per tanto tempo avevo l’ossessione di dover dimostrare a tutti i costi che, al di là del mio aspetto, c’era qualcos’altro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Vorrei non morire mai. Passiamo la vita a evolverci e poi il sipario si chiude? Non è giusto”: le parole di Elenoire Casalegno

Elenoire Casalegno: «Diventare madre a 23 anni mi ha fatto crescere in fretta. I miei ex fidanzati? Non rinnego nulla, ma non voglio vivere nel passato»In che modo ha lavorato su sé stessa? «Mi sono sempre messa in discussione, anche quando avevo vent'anni.

Leggi anche: Vittorio Feltri: «Sono felice quando riesco a radunare figli e nipoti, capita due o tre volte l’anno. Vorrei morire dormendo. Non mi annoio mai»

Approfondimenti e contenuti su Elenoire Casalegno.

Argomenti discussi: Elenoire Casalegno: Diventare madre a 23 anni mi ha fatto crescere in fretta. I miei ex fidanzati? Non rinnego nulla, ma non voglio vivere nel passato.

Elenoire Casalegno: «Diventare madre a 23 anni mi ha fatto crescere in fretta. I miei ex fidanzati? Non rinnego nulla, ma non voglio vivere nel passato»Fresca della conduzione di Ciao - Rassegna Lucio Dalla su Rai2, Elenoire Casalegno si avvicina ai 50 anni con una consapevolezza nuova. Frutto dei dolori e delle sfide a cui è sopravvissuta ... vanityfair.it

Elenoire Casalegno: «Pippo Baudo dava spazio alle donne, Raimondo e Sandra vivevano in simbiosi. Non sono mai stata con un calciatore»Da bambina a Elenoire Casalegno voleva giocare a pallone. Voleva farlo a tutti i costi. «Ma - racconta alla Gazzetta dello Sport - i maschi me lo impedivano. Così rubavo loro il pallone e mi dovevano ... ilmessaggero.it